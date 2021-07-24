Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала спортсменов в Токио

Фото: инстаграм Алины Загитовой

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию на странице в «Инстаграм» поддержала спортсменов, которые уже выступают на Олимпиаде в Токио. Она рассказала, что все с нетерпением ждали это событие.

«К сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах. Я как никто знаю, как важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придаёт мне сил, вдохновляет и ведёт к победе! Это внутреннее сильнейшее ощущение - ты чувствуешь, что не один, за тебя и с тобой вся страна! Я хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду от России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести нам всем и себе победу», - написала девушка.

Слова поддержки Загитова завершила хэштегом #россиявмоемсердце.

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