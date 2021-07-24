Карта распространения коронавируса на 24 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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В Удмуртии на утро 24 июля зарегистрировали 145 новых случаев коронавируса, 48 пациентов выздоровели. Еще 8 человек скончались.

Какие районы республики лидируют по количеству заболевших:

Ижевск — 18 422

Глазов — 1 902

Воткинск — 1 629

Можга — 2 150

Сарапул — 1 457

Завьяловский район — 2 044

Алнашский район — 680

Балезинский район — 721

Вавожский район — 346

Воткинский район — 456

Глазовский район — 404

Граховский район — 227

Дебесский район — 317

Игринский район — 887

Камбарский район — 358

Каракулинский район — 239

Кезский район — 455

Кизнерский район — 382

Киясовский район — 274

Красногорский район — 436

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 435

Сарапульский район — 446

Селтинский район — 301

Сюмсинский район — 433

Увинский район — 1 286

Шарканский район — 628

Юкаменский район — 357

Якшур-Бодьинский район — 518

Ярский район — 309.

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