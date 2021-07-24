Карта распространения коронавируса на 24 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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В Удмуртии на утро 24 июля зарегистрировали 145 новых случаев коронавируса, 48 пациентов выздоровели. Еще 8 человек скончались.
Какие районы республики лидируют по количеству заболевших:
Ижевск — 18 422
Глазов — 1 902
Воткинск — 1 629
Можга — 2 150
Сарапул — 1 457
Завьяловский район — 2 044
Алнашский район — 680
Балезинский район — 721
Вавожский район — 346
Воткинский район — 456
Глазовский район — 404
Граховский район — 227
Дебесский район — 317
Игринский район — 887
Камбарский район — 358
Каракулинский район — 239
Кезский район — 455
Кизнерский район — 382
Киясовский район — 274
Красногорский район — 436
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 435
Сарапульский район — 446
Селтинский район — 301
Сюмсинский район — 433
Увинский район — 1 286
Шарканский район — 628
Юкаменский район — 357
Якшур-Бодьинский район — 518
Ярский район — 309.
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