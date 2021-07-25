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Общество25 июля 2021 7:44

Погода в Ижевске 25 июля: до +20 и без осадков

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
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Сегодня станет прохладнее

Сегодня станет прохладнее

Фото: Ильяс Бекмансуров

Доброе утро, Ижевск! Пришло время наслаждаться последним выходным днем на этой неделе. Надеемся, прогноз от «Комсомолки» поможет вам решить, чем же сегодня заняться.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра 25 июля поднимется до +18…+20 градусов. Преимущественно без осадков, на небе — переменная облачность. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Жара уже спала, но все равно в этом году лето запомнилось аномальными температурами. Кстати, «Комсомолка» составляла инфографику — какой июль за последние 10 лет выдался самым теплым.

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