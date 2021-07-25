Погода в Ижевске 25 июля: до +20 и без осадков

Сегодня станет прохладнее Фото: Ильяс Бекмансуров

Доброе утро, Ижевск! Пришло время наслаждаться последним выходным днем на этой неделе. Надеемся, прогноз от «Комсомолки» поможет вам решить, чем же сегодня заняться.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра 25 июля поднимется до +18…+20 градусов. Преимущественно без осадков, на небе — переменная облачность. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Жара уже спала, но все равно в этом году лето запомнилось аномальными температурами. Кстати, «Комсомолка» составляла инфографику — какой июль за последние 10 лет выдался самым теплым.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский прошел в финал личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио

Ижевчанка с алопецией попала на страницы модного европейского журнала

Японская вилла и дом-корабль: 5 самых необычных коттеджей Ижевска на сутки