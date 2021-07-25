Шесть человек в Удмуртии скончались от коронавируса на утро 25 июля

Заболели 149 человек Фото: Амир Закиров

На утро 25 июля в Удмуртии скончались шесть пациентов от коронавируса. . Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях. Женщинам было 42, 55, 86 и 87 лет. Мужчинам — 71 и 76 лет.

Заболели 149. Среди заболевших 17 детей до 14 лет и 22 пациента старше 65 лет. 4 201 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 870 в состоянии средней степени тяжести, 183 в тяжелом.

Заболели 72 жителя Ижевска, по девять жителей в Увинском, Юкаменском районах, восемь жителей Можги, семь жителей Воткинска, по шесть жителей в Граховском, Игринском, Киясовском и Сюмсинском районах, пять случаев в Сарапуле, по три случая в Балезинском, Завьяловском районах, два случая в Глазове, по одному случаю в Вавожском, Дебесском, Камбарском, Кезском, Кизнерском, Можгинском и Ярском районах

Выздоровели 47 человек. Поставили прививку 276 432 человек, среди них 194 437 получили второй компонент.

Всего в регионе выявили 39 131 случаев ковида. 33 270 пациентов справились с коронавирусом, 607 человек с подтвержденным диагнозом скончались, 560 человек умерли с признаками ковида. За весь период в республике провели 1 367 603 исследований на инфекцию, из них за последние сутки 4 731.

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