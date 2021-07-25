700 фактов нарушения перевозки детей в автомобилях выявили в Ижевске за полгода

За перевозку детей без кресла предусмотрена административная ответственность. Фото: пресс-служба УМВД по Удмуртии

За первое полугодие 2021 года в Ижевске выявили 700 фактов нарушений при перевозке детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Ижевску.

По правилам, детей до 12 лет нужно перевозить только с использованием удерживающих устройств. Но водители пренебрегают этим требованием. К административной ответственности привлекли уже 700 человек.

ГИБДД настоятельно рекомендует соблюдать правила перевозки детей в машинах. Иначе могут наступить непоправимые последствия.

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