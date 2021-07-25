Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2021 12:31

700 фактов нарушения перевозки детей в автомобилях выявили в Ижевске за полгода

Водителей привлекли к ответственности
Анастасия Захарова
КомментироватьОставить комментарий(0)
За перевозку детей без кресла предусмотрена административная ответственность. Фото: пресс-служба УМВД по Удмуртии

За перевозку детей без кресла предусмотрена административная ответственность. Фото: пресс-служба УМВД по Удмуртии

За первое полугодие 2021 года в Ижевске выявили 700 фактов нарушений при перевозке детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Ижевску.

По правилам, детей до 12 лет нужно перевозить только с использованием удерживающих устройств. Но водители пренебрегают этим требованием. К административной ответственности привлекли уже 700 человек.

ГИБДД настоятельно рекомендует соблюдать правила перевозки детей в машинах. Иначе могут наступить непоправимые последствия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение транспорта временно закроют 28 июля в Игринском районе Удмуртии

38-летнего жителя Ижевска обвиняют в применении насилия к полицейским

Выпускник 41-го лицея Ижевска выиграл в Международной математической Олимпиаде