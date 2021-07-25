Карта распространения коронавируса на 25 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего случаев зарегистрировали в Ижевске Фото: Ильяс Бекмансуров

На утро 25 июля в Удмуртии заболели ковидом 149 человек. Шестеро скончались, 47 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 18 494

Глазов — 1 904

Воткинск — 1 636

Можга — 2 158

Сарапул — 1 462

Завьяловский район — 2 047

Алнашский район — 680

Балезинский район — 724

Вавожский район — 347

Воткинский район — 456

Глазовский район — 404

Граховский район — 233

Дебесский район — 318

Игринский район — 893

Камбарский район — 359

Каракулинский район — 239

Кезский район — 456

Кизнерский район — 383

Киясовский район — 280

Красногорский район — 436

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 436

Сарапульский район — 446

Селтинский район — 301

Сюмсинский район — 439

Увинский район — 1 295

Шарканский район — 628

Юкаменский район — 366

Якшур-Бодьинский район — 518

Ярский район — 310