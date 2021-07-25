Карта распространения коронавируса на 25 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего случаев зарегистрировали в Ижевске
Фото: Ильяс Бекмансуров
На утро 25 июля в Удмуртии заболели ковидом 149 человек. Шестеро скончались, 47 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 18 494
Глазов — 1 904
Воткинск — 1 636
Можга — 2 158
Сарапул — 1 462
Завьяловский район — 2 047
Алнашский район — 680
Балезинский район — 724
Вавожский район — 347
Воткинский район — 456
Глазовский район — 404
Граховский район — 233
Дебесский район — 318
Игринский район — 893
Камбарский район — 359
Каракулинский район — 239
Кезский район — 456
Кизнерский район — 383
Киясовский район — 280
Красногорский район — 436
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 436
Сарапульский район — 446
Селтинский район — 301
Сюмсинский район — 439
Увинский район — 1 295
Шарканский район — 628
Юкаменский район — 366
Якшур-Бодьинский район — 518
Ярский район — 310