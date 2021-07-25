Гороскоп на 26 июля для ижевчан: встреча с друзьями у дев и новые знакомства у водолеев

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ОВЕН

Сегодня благоприятный день, чтобы задуматься о старте нового проекта. Все сложится хорошо.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня будут испытывать самоудовлетворение от проделанной работы. Сегодня пришло время наконец-то пожинать плоды от вашего труда.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня к вам могут обратиться за помощью, и ваш совет окажется ценным. Не отталкивайте обращающихся к вам людей — это может перерасти в крепкую дружбу.

РАК

Ракам сегодня не стоит лицемерить: прямо говорите о том, что чувствуете, и не скрывайте своих эмоций. Только не переходите на грубость.

ЛЕВ

Львам сегодня стоит подумать о развитии своих навыков или приобретении новых. Может быть, стоит записаться на курсы?

ДЕВА

У Дев отличный день, чтобы встретиться с друзьями, которых вы давно не видели. Отдохните в кругу старых знакомых по полной!

ВЕСЫ

Вы устали от работы. Но не отчаивайтесь: совсем скоро вы хорошо отдохнете.

СКОРПИОН

Скорпионов сегодня ждет судьбоносная встреча. Не пропустите знаки.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня стоит позволить себе то, что давно хотелось, но не получалось. Может быть, побалуете себя походом в ресторан?

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня придется много и тяжело работать. Но в скором времени вы получите награду за усердный труд.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сегодня познакомятся с интересным человеком. Постарайтесь поддерживать отношения с ним как можно дольше.

РЫБЫ

У рыб сегодня будет хорошее настроение, и ничто не сможет вам его испортить. Радуйтесь жизни!