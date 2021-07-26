Погода в Ижевске 26 июля: ожидается небольшой дождь и до +22

Температура воздуха может подняться до +22°С Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На улице прохлада и небольшой дождь. Не забудьте зонтик дома. Подробнее о прогнозе на среда расскажет «Комсомолка».

По данным сайта GISMETEO, днем 26 июля в Ижевске ожидается переменная облачность, и небольшой дождь . Температура воздуха может подняться до +22°С к обеду. Ветер западный, с порывами до 11 м/с.

Кстати, сейчас стареющая луна 93%, а полнолуние ожидается через 27 дней, 22 августа. Долгота дня составляет 16 часов 35 минут.

Желаем вам отличного дня!