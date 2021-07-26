Российские гимнасты с Давидом Белявским в составе выступают в командном финале Олимпиады

Российская сборная по спортивной гимнастике (не полностью), Давид Белявский - второй слева. Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Сборная спортсменов из России по спортивной гимнастике выступит в олимпийском командном финале, который начался сегодня в 14:00 (ижевское время). Команде поможет уроженец Воткинска Давид Белявский.

«Комсомолка» будет следить за финалом, в котором поборются за медали 8 лучших олимпийских сборных. Помимо спортсменов из России, это сборные США, Китая, Японии, Великобритании, Германии, Швейцарии и Украины. Напомним, наши спортсмены заняли 3-е место в квалификации.

В составе нашей сборной Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян, Александр Карцев и Владислав Поляшов.

Напомним, в Токио выступают 4 уроженца нашего региона. Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров. А велосипедист из Ижевска Антон Синцов сегодня занял 11-место в маунтинбайке.

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