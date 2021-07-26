После второго снаряда Россия с уроженцем Удмуртии в составе лидирует в мужском командном многоборье

Давид Белявский (слева), Никита Нагорный (справа) Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Олимпийская сборная России по спортивной гимнастике вышла на промежуточное первое место после двух снарядов из шести. В финале от нашей сборной участвует и уроженец Воткинска Давид Белявский. Соревнования начались в 14:00 по ижевскому времени.

В составе нашей сборной Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян, Александр Карцев и Владислав Поляшов.

Напомним, в Токио выступают 4 уроженца нашего региона. Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров. А велосипедист из Ижевска Антон Синцов сегодня занял 11-место в маунтинбайке.

ОБНОВЛЕНО: после трех снарядов Россия сохранила лидерство.

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