Житель Удмуртии обокрал садовый домик на сумму более 73 000 рублей

Женщина обнаружила пропажу автомобильных колес и электроинструмента Фото: архив КП

44-летняя жительница Воткинска обратилась в полицию с заявлением о краже имущества из ее садового дома: кто-то проник в здание через окно и похитил автомобильные колеса и электроинструмент на сумму более 73 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, в краже подозревают 45-летнего бывшего сожителя женщины, его уже задержали.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Воткинский» подозреваемый в совершении кражи был установлен и задержан. Им оказался 45-летний бывший сожитель заявительницы – нигде не работающий, ранее судимый за совершение кражи житель города» - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина вывез украденное на автомобиле и продал. На него завели уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ – «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проданное имущество ищут.

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