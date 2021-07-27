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Общество27 июля 2021 13:33

Продукция завода «Ижсталь» получила одобрение трубников

Завод признан одобренным поставщиком Трубной металлургической компании (ТМК) – одного из мировых лидеров по производству трубной продукции
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Выданное заводу свидетельство о квалификации распространяется на заготовку для производства бесшовных труб и сортовой прокат для производства бурильных замков.

Ранее по итогам 2020 года завод получил статус «Отличного поставщика» от Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), когда по трем из четырех критериев оценки поставщиков «Ижсталь» получила максимальные 100 баллов.

Завод освоил производство проката больших диаметров после модернизации стана 450. Для обеспечения жестких требований трубников к качеству поверхности металла введена в эксплуатацию линия отделки проката. За 6 месяцев текущего года завод поставил ТМК и ПНТЗ в 4 и в 5 раз соответственно больше металлопродукции, чем за аналогичный период прошлого года.

Информация от партнера.