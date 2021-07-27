Карта распространения коронавируса на 27 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
На утро 27 июля в Удмуртии заболели ковидом 150 человек. 8 человек скончались, 49 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 18 625
Глазов — 1 915
Воткинск — 1 649
Можга — 2 175
Сарапул — 1 469
Завьяловский район — 2 057
Алнашский район — 682
Балезинский район — 733
Вавожский район — 350
Воткинский район — 462
Глазовский район — 406
Граховский район — 233
Дебесский район — 318
Игринский район — 904
Камбарский район — 372
Каракулинский район — 246
Кезский район — 463
Кизнерский район — 392
Киясовский район — 280
Красногорский район — 436
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 438
Сарапульский район — 446
Селтинский район — 306
Сюмсинский район — 443
Увинский район — 1 309
Шарканский район — 640
Юкаменский район — 367
Якшур-Бодьинский район — 519
Ярский район — 313
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