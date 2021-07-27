Карта распространения коронавируса на 27 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 27 июля в Удмуртии заболели ковидом 150 человек. 8 человек скончались, 49 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 18 625

Глазов — 1 915

Воткинск — 1 649

Можга — 2 175

Сарапул — 1 469

Завьяловский район — 2 057

Алнашский район — 682

Балезинский район — 733

Вавожский район — 350

Воткинский район — 462

Глазовский район — 406

Граховский район — 233

Дебесский район — 318

Игринский район — 904

Камбарский район — 372

Каракулинский район — 246

Кезский район — 463

Кизнерский район — 392

Киясовский район — 280

Красногорский район — 436

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 438

Сарапульский район — 446

Селтинский район — 306

Сюмсинский район — 443

Увинский район — 1 309

Шарканский район — 640

Юкаменский район — 367

Якшур-Бодьинский район — 519

Ярский район — 313

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