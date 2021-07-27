Гороскоп на 28 июля для ижевчан: Тельцов ждет беспокойный день, а Девам не стоит строить планы на первую половину дня

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ОВЕН

Звезды советуют проявить настойчивость и довести начатое до конца. Не самый благоприятный день для общение – если есть возможность, молчите.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет беспокойный денек. Локальные успехи будут чередоваться с откровенными провалами. Звезды обещают перемены на личном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам стоит использовать внезапно открывшийся дар убеждения в свою пользу. Не стройте планов, сегодняшний день скорее про интуицию.

РАК

Хороший день. У вас много оригинальных идей, и многие из них будут реализованы если не сегодня, то в ближайшую неделю. Появится возможность исправить прошлые ошибки.

ЛЕВ

Если вы будете торопиться, то ничего не добьетесь. Вам хочется все успеть, но придется выбрать какое-то одно дело и достойно его завершить.

ДЕВА

На первую половину дня лучше ничего не планировать. День обещает быть тяжелым, но вторая его половина будет явно приятнее, чем первая.

ВЕСЫ

Не лучший день для серьезных решений. Звезды советуют отдохнуть. Следите за своим эмоциональным здоровьем.

СКОРПИОН

Весь день у вас будет отвратительное настроение. Разговаривать с вами будет очень непросто. Что удивительно, в работе вы добьетесь серьезных успехов.

СТРЕЛЕЦ

Вы многому учитесь на ходу, и поэтому ошибок не избежать. Возможны разногласия с коллегами по работе.

КОЗЕРОГ

Впервые за долгое время вы почувствуете себя легко и непринужденно. Многие проблемы отпадут сами собой. Возможны глобальные положительные сдвиги в карьере.

ВОДОЛЕЙ

Интуиция поможет преодолеть возникшие у вас на пути преграды. Проявите терпение в общении с близкими.

РЫБЫ

Многообещающий день. Возможны мелкие неприятности с утра, но к обеду вы о них забудете. Звезды намекают, что не стоит сильно перегружать себя физически.

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