Погода в Ижевске 28 июля: небольшой дождь и до +21°С

Говорят, сегодня в Ижевске ожидается небольшой дождь Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня днем, 28 июля, синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам небольшой дождь. Сервис «Яндекс Погода» же пишет об облачности с прояснениями.

В Удмуртском гидрометцентре сообщают, что днем температура повысится до +21°С. Скорость северо-западного ветра составит 8–13 м/с.

По данным «Яндекс Погоды», днем столбик термометра укажет на +20°С, а максимальная скорость северо-западного ветра достигнет 5,3 м/с.

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