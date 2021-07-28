За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 153 человека

Второй день подряд фиксируют 8 смертей от коронавируса Фото: Ильяс Бекмансуров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 28 июля в Удмуртии выявлено 153 новых случая коронавируса. В числе заболевших 27 детей до 14 лет и 30 человек старше 65 лет. К сожалению, второй день подряд фиксируется 8 смертей.

46 человек выздоровели, их выписали.

4422 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 935 – в состоянии средней степени тяжести, 184 – в тяжелом состоянии.

Всего на 28 июля в Удмуртии зарегистрировано 39 584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 33 414 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1185 смертей.

Вакцинированы 283 192 жителя Удмуртии. Из них 202 135 прошли через оба этапа вакцинации.

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