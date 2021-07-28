Новое средство реабилитации доступно инвалидам по слуху в Удмуртии

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Инвалиды по слуху могут заменить телефон с текстовым выходом на телефон с видеосвязью в рамках программы реабилитации. О том, как получить новое устройство, журналисту «Комсомолки» рассказали в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии.

«Распоряжением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 872-р внесено изменение в пункт 19 федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета. Изменено название технического средства реабилитации «телефонные устройства с текстовым выходом» на «телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом», – уточнили в главном бюро МСЭ.

Таким образом, люди и дети с инвалидностью могут получить телефон с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом при следующих медицинских показаниях:

– нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени;

– глухота при сформированных навыках автоматизированного чтения с пониманием смысла прочитанного, исключающих искажение этого смысла.

К относительным медицинским противопоказаниям для обеспечения человека с инвалидностью телефоном с расширенными функциями относятся:

– значительно выраженные нарушения функций зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов);

– абсолютная центральная скотома 10 гр. и более.

«Чтобы внести техническое средство реабилитации в действующую ИПРА человека с инвалидностью, нужно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, заявить о внесении изменений в ИПРА и уточнить наименование ранее рекомендованного технического средства реабилитации. Важно отметить, что при этом оформления нового направления на медико-социальную экспертизу не требуется», – дополнили в главном бюро МСЭ.

По всем вопросам медико-социальной экспертизы обратитесь по телефону горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России: 8 (3412) 65-65-13.