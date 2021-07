Число пользователей тарифа для игроков World of Tanks выросло в 1,5 раза

.

Tele2 (Теле2) проанализировала аудиторию геймеров на тарифе «Игровой». С начала года количество пользователей тарифа для поклонников популярной игры World of Tanks (Ворлд оф Тэнкс) увеличилось в 1,5 раза.

Тариф «Игровой» стремительно набирает популярность у геймеров: с начала текущего года число пользователей тарифа увеличилось в 1,5 раза. Запущенный летом прошлого года, тариф предлагает фанатам Wargaming (Варгейминг) бесконечный премиум-аккаунт и уникальную боевую технику. Его главное преимущество – возможность не платить за премиум-аккаунт дополнительно.

В World of Tanks игроки получают бесконечный танковый премиум-аккаунт, эксклюзивный премиум-танк VIII уровня Т-44-100 (Р) с обученным на 100 % экипажем, дополнительные призы и бонусы в различных игровых событиях. Среди привилегий World of Warships (Ворлд оф Варшипс) – бесконечный корабельный премиум-аккаунт, советский линкорн VIII уровня «Багратион» с уникальным камуфляжем, командир с 10 очками навыков и слот в порту для расширения флота. В игре World of Warplanes (Ворлд оф Варпленс) – бесконечный премиум-аккаунт, +50 % к опыту экипажа и кредитам за бой, уникальный самолет Як-ЗТ VII уровня в камуфляже, опытный пилот и слот в ангаре. Эти опции сделают игру комфортнее: потребуется меньше времени на заработок внутриигровой валюты, «прокачку» экипажа и другие задачи. Часть этих привилегий доступны только для абонентов тарифа «Игровой».

Среди преимуществ тарифа «Игровой» – объемный пакет мобильных услуг: 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для общения с клиентами других операторов России, безлимитный доступ к контенту YouTube (ЮТьюб), Discord (Дискорд) и Twitch (Твич). Абонентская плата составляет 890 рублей в месяц.

World of Tanks стабильно попадает в топ-10 игр, список которых составляют аналитики Superdata (Супердата). В нее играют более чем в 200 странах мира, и только ежедневно в России – свыше миллиона человек. По данным Wargaming, основная аудитория – это мужчины в возрасте до 35 лет, к игре более активно стала присоединяться молодежь. При этом 65 % играют только в World of Tanks каждый день или несколько раз в неделю. Любопытный факт – «Танки» интересны не только мужчинам, но и женщинам: соотношение 98 % к 2 %. Исследования показали, что женская аудитория World of Tanks – это молодые и успешные девушки, их средний возраст 26 лет, большинство работают менеджерами. 70 % из них продолжают общение, начатое в World of Tanks, в реальном мире.

Исследования Tele2 также подтверждают данные Wargaming: основная аудитория клиентов тарифа «Игровой» – это молодые мужчины в возрасте 30 лет, геймеры, активные потребители видеоконтента. В тарифе их привлекают прежде всего бонусы от Wargaming, безлимит на YouTube и возможность переноса остатка неиспользованных Гб на следующие периоды. Интересно, что 15 % родителей-геймеров играют в «Танки» вместе со своими детьми. По данным опроса клиентов компании, в топ рейтинга игр у их детей входят: World of Tanks (36 %), Minecraft (26 %), а также Brawl Stars, Counter Strike, Roblox, DotA, Warface (Браул Старс, Контр Страйк, Роблокс, ДотА, Варфейс). Среди пользователей тарифа «Игровой» есть люди, которые не увлекаются компьютерными играми. Они выбрали тариф из-за хорошего наполнения: оптимального количества минут и Гб, безлимитных звонков внутри сети Tele2, возможности перенести неиспользованные остатки интернет-трафика.

«В прошлом году состоялся успешный запуск тарифа совместно с ведущим мировым игровым проектом. Предложение включает массу эксклюзивных бонусов для поклонников Wargaming. Среди преимуществ – бесконечный танковый премиум-аккаунт, безлимитный доступ к трансляциям на популярных платформах, объемный пакет мобильных услуг. Рост числа пользователей тарифа подтверждает его востребованность на рынке. Tele2 продолжает развивать и другие сервисы для геймеров: мы проводим регулярные турниры по мобильному киберспорту, организуем соревнования на онлайн-платформе Cyberhero (Киберхиро), развиваем зону облачных игр на сети 5G (5Джи). Вместе с нашими партнерами мы продолжим улучшать продукты для геймеров и дополнять их привлекательными характеристиками», – дополнил Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

12+