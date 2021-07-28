Карта распространения коронавируса на 28 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Количество заболевших по городам и районам Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 28 июля в Удмуртии заболели ковидом 153 человека. Шестеро скончались, 46 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 18 699

Глазов — 1 917

Воткинск — 1 649

Можга — 2 185

Сарапул — 1 478

Завьяловский район — 2 059

Алнашский район — 685

Балезинский район — 733

Вавожский район — 350

Воткинский район — 462

Глазовский район — 406

Граховский район — 241

Дебесский район — 318

Игринский район — 904

Камбарский район — 378

Каракулинский район — 246

Кезский район — 463

Кизнерский район — 392

Киясовский район — 282

Красногорский район — 445

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 440

Сарапульский район — 454

Селтинский район — 309

Сюмсинский район — 444

Увинский район — 1 318

Шарканский район — 640

Юкаменский район — 370

Якшур-Бодьинский район — 520

Ярский район — 313

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