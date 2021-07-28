Карта распространения коронавируса на 28 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Количество заболевших по городам и районам Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 28 июля в Удмуртии заболели ковидом 153 человека. Шестеро скончались, 46 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 18 699
Глазов — 1 917
Воткинск — 1 649
Можга — 2 185
Сарапул — 1 478
Завьяловский район — 2 059
Алнашский район — 685
Балезинский район — 733
Вавожский район — 350
Воткинский район — 462
Глазовский район — 406
Граховский район — 241
Дебесский район — 318
Игринский район — 904
Камбарский район — 378
Каракулинский район — 246
Кезский район — 463
Кизнерский район — 392
Киясовский район — 282
Красногорский район — 445
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 440
Сарапульский район — 454
Селтинский район — 309
Сюмсинский район — 444
Увинский район — 1 318
Шарканский район — 640
Юкаменский район — 370
Якшур-Бодьинский район — 520
Ярский район — 313
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