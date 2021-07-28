Подкаст: день массажиста в Ижевске и чемпионат Удмуртии по массажу

Фото: директор сети салонов «Мечта Бьюти» в Ижевске Надежда Журавлева Фото: Архив КП

Директор сети салонов «Мечта Бьюти» в Ижевске Надежда Журавлева рассказала о том, что в субботу 31 июля определится чемпион Удмуртии по массажу. Об этом и не только - слушайте в нашем подкасте.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске 29 июля закроют движение на участке улицы Красной

Гороскоп на 29 июля для ижевчан: у Тельцов получится решить срочные проблемы, а Раки вылезут из тупика