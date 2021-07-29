Вебинар с автором книги «От намерений к результатам» Дмитрием Дикманом состоится в Ижевске

Фото: архив КП

Эксклюзивно для НКО Ижевска и Удмуртии будет организована бесплатная онлайн-встреча (12+) с экспертом по стратегиям для некоммерческих организаций и благотворительных фондов Дмитрием Дикманом.

Дмитрий Дикман – автор книги «От намерений к результатам. Стратегическое планирование в НКО» (0+),член совета «Рыбаков Фонда», основатель и генеральный директор компании Group 36*, в портфолио которой — создание стратегий для российских и международных НКО.

Поучаствовать в вебинаре будет полезно:

- руководителям НКО, в том числе — благотворительных фондов;

- активистам общественных организаций;

- авторам социальных проектов.

Будут обсуждать:

- стратегическое планирование в сфере НКО,

- самые действенные инструменты работы организации,

- реальные практики крупных НКО,

- позиционирование и взаимодействие с благополучателями и партнерами.

Вебинар пройдёт в формате интервью, которое проведет Ксения Чудинова — экс-главный редактор проекта «Сноб». Все участники трансляции смогут задать Дикману интересующий их вопрос.

Дата и время проведения трансляции: 3 августа, с 12.00 до 13.00. Необходима предварительная регистрация (до 15.00 2 августа) по ссылке.

Место проведения трансляции: сайт конкурса geroi2021.izhlife.ru.

Трансляция состоится в рамках конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой Ижевска — 2021».

Денежные гранты предоставлены Корпорацией «Центр» и kcentr.ru. По-дружески, только так!

Организатор конкурса – АНО «Источник». Сроки проведения конкурса – с 10.06.2021 до 10.08.2021 года. Полные условия конкурса - на сайте geroi2021.izhlife.ru.

*Групп 36

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