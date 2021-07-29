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Общество29 июля 2021 18:04

Подкаст: как сохранить пчелиные семьи в Удмуртии?

Поговорили в эфире радио «КП-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Главный специалист УдмФИЦ УрО РАН Лидия Колбина, заместитель руководителя Главного управления ветеринарии по УР Тамара Уткина

Главный специалист УдмФИЦ УрО РАН Лидия Колбина, заместитель руководителя Главного управления ветеринарии по УР Тамара Уткина

Фото: Архив КП

В прямом эфире побеседовали с главным специалистом УдмФИЦ УрО РАН Лидией Колбиной и заместителем руководителя Главного управления ветеринарии по УР Тамарой Уткиной о проблемах пчеловодства в Удмуртии, дали советы пасечникам и поделились секретами правильного хранения меда

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