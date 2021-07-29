Подкаст: как сохранить пчелиные семьи в Удмуртии?

Главный специалист УдмФИЦ УрО РАН Лидия Колбина, заместитель руководителя Главного управления ветеринарии по УР Тамара Уткина Фото: Архив КП

В прямом эфире побеседовали с главным специалистом УдмФИЦ УрО РАН Лидией Колбиной и заместителем руководителя Главного управления ветеринарии по УР Тамарой Уткиной о проблемах пчеловодства в Удмуртии, дали советы пасечникам и поделились секретами правильного хранения меда

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