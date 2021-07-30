Погода в Ижевске на 30 июля 2021 года: дожди и до +25°С

По утверждению синоптиков, днем в Ижевске пройдет дождь Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, любимый город! Давайте вместе порадуемся наступившей пятнице и отправимся на работу веселыми. А пока вы не вышли из дома, прочитайте прогноз погоды на 30 июля 2021 года от «Комсомолки».

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам пасмурный день с дождями. Также они предупреждают о грозах. Днем температура поднимется до +23…+25°С. Скорость южно-западного ветра достигнет 8–13 м/с.

Данные сервиса «Яндекс Погода» немного отличаются. На сайте указано, что небольшой дождь пройдет только утром, а на протяжении остального дня будет облачно с прояснениями. Столбик термометра укажет на +24…+27°С, а западный ветер подует со скоростью 4,1 м/с.

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