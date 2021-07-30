87 фонарей установили на четырех улицах Ижевска

Светоточки подключат к электричеству в сентябре
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
МУП «Горсвет» установил 87 светоточек на трех улицах Ижевска. Об этом сообщил замглавы администрации города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.
13 фонарей появились на ул. Кузнечной, 24 – на ул. 2-я Учхозной и ул. Киварской, на улице Пойма установили 26 светоточек. Стоимость работ составила около 754 тысяч рублей.
Подключить фонари к общегородским сетям планируют в сентябре.
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