87 фонарей установили на четырех улицах Ижевска

Светоточки подключат к электричеству в сентябре Фото: Сергей ГРАЧЕВ

МУП «Горсвет» установил 87 светоточек на трех улицах Ижевска. Об этом сообщил замглавы администрации города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

13 фонарей появились на ул. Кузнечной, 24 – на ул. 2-я Учхозной и ул. Киварской, на улице Пойма установили 26 светоточек. Стоимость работ составила около 754 тысяч рублей.

Подключить фонари к общегородским сетям планируют в сентябре.

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