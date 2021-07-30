Водитель с 4-месячным стажем сбил двух школьников под Ижевском

Фото:1-й отдел УГИБДД по УР

29 июля в деревне Банное Завьяловского района произошло ДТП с пострадавшими школьниками. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 17:00 29-летний водитель «Лады Калины», пытаясь объехать выгружающий пассажиров «ПАЗ», сбил двух переходящих дорогу перед автобусом ребят 10 и 11 лет.

«В результате ДТП дети-пешеходы получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится расследование», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водительский стаж водителя составляет 4 месяца.

Госавтоинспекция напоминает водителям-новичкам, что им нужно быть максимально внимательными и осторожными на дороге.

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