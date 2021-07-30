Директора развлекательного центра в Удмуртии осудили за опасные батуты

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В Можге осудили 37-летнего директора развлекательного центра – его признали виновным в оказании небезопасных услуг. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества в Удмуртии, на батутах, установленных в центре, пострадали два ребенка.

3 марта 2021 года 11-летний ребенок ударился головой об металлическую раму, поскольку защитный мат не был закреплен. Ребенок получил ушиб и легкий вред здоровью.

На следующий день 4-летний ребенок перелез через полуметровое (изготовленное и установленное директором самостоятельно) ограждение и упал на бетонный пол. Он получил закрытый линейный перелом затылочной кости с ушибом головного мозга и тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, все нарушения на данный момент устраняются.

«Учитывая обстоятельства, смягчающие наказание (наличие малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему), суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил. Гражданский иск по делу не заявлен.

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