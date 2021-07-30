Гороскоп на 31 июля для ижевчан: Тельцам стоит слушать свою интуицию, а Девам – избегать конфликтов

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ОВЕН

Семейные дела должны быть сегодня в приоритете. Время летит так быстро, что лучше тратить его напрасно.

ТЕЛЕЦ

Слушайте свою интуицию. Желательно провести субботу наедине с собой и своими мыслями.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший день для воплощения в жизнь давних планов. Также удачное время для всех форм общения – вы будете на высоте.

РАК

Мелкие недоразумения будут преследовать вас весь день. Вечером придется сделать над собой усилие, чтобы не залить напряжение конской дозой алкоголя.

ЛЕВ

Вдохновляющий день. Вы будете искрить позитивом и заряжать им окружающих. На личном фронте многое может измениться.

ДЕВА

Вам нельзя ни с кем ссориться – конфликт может зайти очень далеко. Если сохранять спокойствие, можно не совершить ни единой ошибки.

ВЕСЫ

День перемен, звезды намекают на успешный переезд в другой город или даже другую страну. К вечеру может внезапно навалиться работа.

СКОРПИОН

Возможны приятные сюрпризы и огромные перемены на личном фронте. Старайтесь не торопить события, насколько это возможно.

СТРЕЛЕЦ

Люди будут в восторге от вашей энергичности. Вы не устанете, даже переделав кучу дел. Ярко проявятся лидерские качества.

КОЗЕРОГ

Насыщенный день, сегодня вы получите много позитивного и негативного опыта. Постарайтесь извлечь уроки из сделанных ошибок.

ВОДОЛЕЙ

День пройдет в бестолковой суете. По крайней мере, первая его половина. Не планируйте ничего на вечер.

РЫБЫ

Сегодня вы очень непоследовательны и загадочны.Стоит следить за своим здоровьем. Звезды говорят о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

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