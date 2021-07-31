Погода в Ижевске 31 июля: кратковременные дожди и до +27°С

31 июля в Ижевске ожидаются дожди и местами грозы Фото: pixabay.com

Доброе утро, любимый город! Сегодня последний день июля, а, значит, пришло время планировать, как отдохнуть в последний месяц лета. Возьмите отпуск, отправьтесь в новое место и не забудьте прочитать прогноз погоды на 31 июля в Ижевске от «Комсомолки».

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам теплую и дождливую погоду. Температура днем поднимется до +25…+27°С. Местами ожидаются грозы. Скорость южно-западного ветра достигнет 9–14 м/с.

Сервис «Яндекс Погода» также предупреждает о дождях. Днем температурный столбик поднимется до +22°С, а южный ветер подует со скоростью 2,8 м/с.

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