4 женщины и 6 мужчин скончались от коронавируса в Удмуртии

В Удмуртии коронавируса выздоровели 48 пациентов за сутки Фото: Дмитрий Селезнев

Сегодня, 31 июля оперштаб Удмуртии сообщил, что в республике выявили 163 новых случая заболевания коронавирусом. Также выздоровели 48 человек, а скончались 10.

Новую инфекцию нашли у 61 жителя Ижевска, 18 жителей Можги, 14 жителей Воткинска, по девять случаев в Сарапуле и Игринском районе, по семь случаев в Завьяловском и Увинском районах, по шесть случаев в Вавожском и Шарканском районах, по четыре случая в Воткинском и Сюмсинском районах, по три случая в Глазове, Дебесском, Кезском районах, по два случая в Алнашском и Камбарском районах, по одному случаю в Глазовском, Каракулинском, Малопургинском, Можгинском и Сарапульском районах.

Среди погибших: женщины 61, 67, 69, 76 лет и мужчины 30, 39, 68, 69, 73, 76 лет.

За весь период пандемии в Удмуртии зарегистрировали 40 057 случаев заболевания коронавирусом. 33 558 человек выздоровели, а 1 211 пациент скончался.

Сейчас 4 676 заразившихся чувствуют себя удовлетворительно, 958 пациентов переносят болезнь в средней степени тяжести, 214 находятся в тяжелом состоянии.

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