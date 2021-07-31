Приговор изменили мошеннице, похитившей 12 миллионов рублей у клиентов банка

За похищение 12 миллионов рублей жительнице Удмуртии дали условный срок Фото: Диля Ахмадишина

Апелляционная инстанции Верховного суда Удмуртии изменила приговор Глазовского районного суда в отношении местной жительницы. Ранее ее приговорили к семи годам лишения свободы условно и штрафу 420 тысяч рублей.

Суд первой инстанции установил, что осужденная сотрудница банка воспользовалась своим служебным положением и похитила 12 миллионов рублей со счетов 10 клиентов с 2017-го по 2019-й.

Глазовский межрайонный прокурор не согласился с приговором и обжаловал его. Так, суд второй инстанции изменил приговор. Условный срок заменили на реальное отбывание в колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

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