Карта распространения коронавируса на 31 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по Удмуртии за сутки Фото: pixabay.com

На утро 31 июля в Удмуртии выявили 163 случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба республики, за сутки выздоровели 48 пациентов, и, к сожалению, скончались 10.

Статистика по городам и районам:

Ижевск – 18 825

Глазов – 1 932

Воткинск – 1 678

Можга – 2 215

Сарапул – 1 482

Завьяловский район – 2 072

Алнашский район – 690

Балезинский район – 739

Вавожский район – 360

Воткинский район – 468

Глазовский район – 407

Граховский район – 237

Дебесский район – 322

Игринский район – 923

Камбарский район – 374

Каракулинский район – 253

Кезский район – 466

Кизнерский район – 398

Киясовский район – 284

Красногорский район – 437

Малопургинский район – 524

Можгинский район – 444

Сарапульский район – 450

Селтинский район – 311

Сюмсинский район – 451

Увинский район – 1 325

Шарканский район – 651

Юкаменский район – 371

Якшур-Бодьинский район – 521

Ярский район – 313

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