Карта распространения коронавируса на 31 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по Удмуртии за сутки
Фото: pixabay.com
На утро 31 июля в Удмуртии выявили 163 случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба республики, за сутки выздоровели 48 пациентов, и, к сожалению, скончались 10.
Статистика по городам и районам:
Ижевск – 18 825
Глазов – 1 932
Воткинск – 1 678
Можга – 2 215
Сарапул – 1 482
Завьяловский район – 2 072
Алнашский район – 690
Балезинский район – 739
Вавожский район – 360
Воткинский район – 468
Глазовский район – 407
Граховский район – 237
Дебесский район – 322
Игринский район – 923
Камбарский район – 374
Каракулинский район – 253
Кезский район – 466
Кизнерский район – 398
Киясовский район – 284
Красногорский район – 437
Малопургинский район – 524
Можгинский район – 444
Сарапульский район – 450
Селтинский район – 311
Сюмсинский район – 451
Увинский район – 1 325
Шарканский район – 651
Юкаменский район – 371
Якшур-Бодьинский район – 521
Ярский район – 313
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