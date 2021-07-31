Гороскоп на 1 августа для ижевчан: Весам стоит признаться в любви, а Раков могут сильно обидеть

Что же звезды приготовили нам на 1 июля? Фото: pixabay.com

ОВЕН

День начнется невероятно активно. Вы захотите посвятить этот день спорту, прогулкам и встречам с друзьями, но не стоит так стремительно проживать воскресенье. Посвятите вечер себе, любимой музыке и фильмам – тогда в понедельник вы будете отдохнувшим и продуктивным.

ТЕЛЕЦ

В этот день оставьте эмоции при себе. Окружающие, а особенно любимые люди, будут вас раздражать, но выплеснув свой гнев, вы не только разочаруете их на долгое время, но и почувствуете душевную пустоту.

БЛИЗНЕЦЫ

Отличный день, чтобы уделить его саморазвитию. Купите книгу, начните рисовать или лепить из глины – так не просто подарите себе несколько часов хорошего настроения, но, возможно, приобретете новое хобби.

РАК

Сегодня кто-то захочет причинить вам моральные страдания. Это может быть любимый человек, который резко выскажется по поводу вашего внешнего вида. Не слушайте, а отправляйтесь подальше от людей – например, в парк. Наедине с природой вы научитесь слышать свой внутренний голос.

ЛЕВ

Если вы еще не отдыхаете на лазурном берегу или у озера в горах, как раз пора запланировать такое путешествие. А если вы подойдете к этому спонтанному решению серьезно и с прагматичностью: ваше желание отдохнуть в необычном месте исполнится.

ДЕВА

Постарайтесь обходить стороной большие торговые центры сегодня. Большие скопления людей вас точно не порадуют. К тому же, высок риск потратить большое количество денег на безделушку, которую вы, скорее всего, потеряете.

ВЕСЫ

Звезды советуют вам наконец признаться в чувствах человеку, от которого вы без ума. А если объект вашего обожания уже принадлежит вам, просто напомните, как вы к нему относитесь. Вашему возлюбленному точно будет приятно, и в знак благодарности он что-нибудь вам подарит.

СКОРПИОН

Сегодня вам не захочется вставать с дивана. На то есть причины: вы продуктивно поработали всю неделю и очень устали. Отдохните хорошенько, но помните – за пределами квартиры существует тысяча способов отдохнуть еще лучше.

СТРЕЛЕЦ

Не вздумайте сегодня обманывать свою вторую половинку. Она сразу почувствует неладное, а затем тайное станет явным. Тогда вы увязнете в спорах и конфликтах.

КОЗЕРОГ

Сразу после пробуждения хватайте велосипед или ролики и отправляйтесь в путешествие по городу. Так вы не только получите море позитивных эмоций, но и отлично потренируетесь.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня звезды советуют вам устроить киновечер с друзьями. Подготовьтесь к нему хорошенько и разгребите ненужный хлам у себя в квартире. Закупитесь едой и зовите только милых вашему сердцу людей.

РЫБЫ

Скорее всего, вам захочется погрустить. Поддайтесь этому порыву. Посмотрите мелодраму или послушайте меланхоличную музыку. Ваши эмоции выплеснутся, зато на следующий день вы будете источать позитивную энергию.

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