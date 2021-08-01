Погода в Ижевске 1 августа: до +27 и дожди

Сегодня пройдут небольшие дожди, но будет тепло Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Наступил последний выходной день на этой неделе. Хорошо отдохните, чтобы со свежими силами приступить к работе. А «Комсомолка» расскажет вам о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха в Ижевске поднимется до +25…+27 градусов. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 9 — 14 м/с.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в августе.

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