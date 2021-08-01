Семь человек в Удмуртии скончались от коронавируса на утро 1 августа

Заболели 170 человек Фото: Амир Закиров

На утро 1 августа в Удмуртии от коронавируса скончались еще семь человек. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Умершим женщинам было 64, 64, 88, 89 лет. Мужчинам — 57, 68, 71 лет.

Заболели 170 человек. Среди них 23 ребенка и 33 пациента старше 65. 4 767 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 1004 в состоянии средней степени тяжести, 189 в тяжелом.

Заболели 70 жителей Ижевска, 17 жителей Воткинска, 15 жителей Кизнерского района, 10 жителей Красногорского района, 9 жителей Кезского района, 8 жителей Игринского района, по 7 случаев в Глазове и Граховском районе, 6 случаев в Увинском районе, 5 случаев в Воткинском и Юкаменском районах, 4 случая в Можгинском районе, три случая в Ярском районе, два случая в Можге, по одному случаю в Балезинском и Вавожском районах

Выздоровел 51 человек.

Всего в регионе выявили 40 227 случаев коронавируса. Выздоровели 33 609 человек, скончались 1 218. Провели 1 401 487 исследований на инфекцию, из них за последние сутки 6 509.

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