Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 августа 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии выявили еще 170 случаев коронавируса Фото: Амир Закиров

На 1 августа в Удмуртии выявили еще 170 случаев коронавируса. Семеро скончались, 51 человек выздоровел. «Комсомолка» тем временем рассказывает о статистике по районам.

Ижевск — 18 895

Глазов — 1 939

Воткинск — 1 695

Можга — 2 217

Сарапул — 1 482

Завьяловский район — 2 072

Алнашский район — 690

Балезинский район — 740

Вавожский район — 361

Воткинский район — 473

Глазовский район — 407

Граховский район — 244

Дебесский район — 322

Игринский район — 940

Камбарский район — 374

Каракулинский район — 253

Кезский район — 475

Кизнерский район — 413

Киясовский район — 284

Красногорский район — 447

Малопургинский район — 524

Можгинский район — 448

Сарапульский район — 450

Селтинский район — 311

Сюмсинский район — 451

Увинский район — 1 331

Шарканский район — 651

Юкаменский район — 376

Якшур-Бодьинский район — 521

Ярский район — 316