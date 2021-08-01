Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 августа 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии выявили еще 170 случаев коронавируса
Фото: Амир Закиров
На 1 августа в Удмуртии выявили еще 170 случаев коронавируса. Семеро скончались, 51 человек выздоровел. «Комсомолка» тем временем рассказывает о статистике по районам.
Ижевск — 18 895
Глазов — 1 939
Воткинск — 1 695
Можга — 2 217
Сарапул — 1 482
Завьяловский район — 2 072
Алнашский район — 690
Балезинский район — 740
Вавожский район — 361
Воткинский район — 473
Глазовский район — 407
Граховский район — 244
Дебесский район — 322
Игринский район — 940
Камбарский район — 374
Каракулинский район — 253
Кезский район — 475
Кизнерский район — 413
Киясовский район — 284
Красногорский район — 447
Малопургинский район — 524
Можгинский район — 448
Сарапульский район — 450
Селтинский район — 311
Сюмсинский район — 451
Увинский район — 1 331
Шарканский район — 651
Юкаменский район — 376
Якшур-Бодьинский район — 521
Ярский район — 316