Гороскоп на 2 августа для ижевчан: рыбы сделают все запланированное, а весы получат неожиданный доход

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ОВЕН
Сегодня вы наконец-то перестанете прокрастинировать и займетесь делом. День будет не очень плодотворным, но лучше, чем в последние дни.
ТЕЛЕЦ
Тельцов сегодня ждет спокойный день. Никто не будет испытывать ваши нервы на прочность, все будет хорошо.
БЛИЗНЕЦЫ
Не скрывайте своих чувств, и вам ответят взаимностью.
РАК
Раков сегодня будут раздражать все: коллеги, начальство, семья, друзья… Постарайтесь быть сдержанными, даже если вы устали от вашего окружения.
ЛЕВ
Львов сегодня ждут небольшие неприятности. Но черная полоса когда-нибудь закончится.
ДЕВА
Девы сегодня рискуют поссориться с новыми знакомыми и испортить приятное впечатление о себе. Это будет хорошим уроком на будущее.
ВЕСЫ
Сегодня вас ждет неожиданный доход. Возможно, вам повысят зарплату, выпишут премию или вы выиграете в лотерею. Распорядитесь этими деньгами с умом: их стоит потратить, например, на восстановление здоровья.
СКОРПИОН
Скорпионам звезды советуют заняться ремонтом.
СТРЕЛЕЦ
То, чего вы давно ждете, сегодня может наконец-то случиться. Приглядывайтесь к знакам судьбы и слушайте свою интуицию.
КОЗЕРОГ
Козерогов сегодня ждет важная встреча. Будет волнительно, но все закончится в вашу пользу.
ВОДОЛЕЙ
В последнее время вы испытываете трудности со здоровьем из-за причуд погоды. Не переживайте, скоро станет легче.
РЫБЫ
Сегодня вы успеете сделать все запланированное и даже больше. Вы порадуете своей продуктивностью начальство и сами будете довольны собой.