Гороскоп на 2 августа для ижевчан: рыбы сделают все запланированное, а весы получат неожиданный доход

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ОВЕН

Сегодня вы наконец-то перестанете прокрастинировать и займетесь делом. День будет не очень плодотворным, но лучше, чем в последние дни.

ТЕЛЕЦ

Тельцов сегодня ждет спокойный день. Никто не будет испытывать ваши нервы на прочность, все будет хорошо.

БЛИЗНЕЦЫ

Не скрывайте своих чувств, и вам ответят взаимностью.

РАК

Раков сегодня будут раздражать все: коллеги, начальство, семья, друзья… Постарайтесь быть сдержанными, даже если вы устали от вашего окружения.

ЛЕВ

Львов сегодня ждут небольшие неприятности. Но черная полоса когда-нибудь закончится.

ДЕВА

Девы сегодня рискуют поссориться с новыми знакомыми и испортить приятное впечатление о себе. Это будет хорошим уроком на будущее.

ВЕСЫ

Сегодня вас ждет неожиданный доход. Возможно, вам повысят зарплату, выпишут премию или вы выиграете в лотерею. Распорядитесь этими деньгами с умом: их стоит потратить, например, на восстановление здоровья.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды советуют заняться ремонтом.

СТРЕЛЕЦ

То, чего вы давно ждете, сегодня может наконец-то случиться. Приглядывайтесь к знакам судьбы и слушайте свою интуицию.

КОЗЕРОГ

Козерогов сегодня ждет важная встреча. Будет волнительно, но все закончится в вашу пользу.

ВОДОЛЕЙ

В последнее время вы испытываете трудности со здоровьем из-за причуд погоды. Не переживайте, скоро станет легче.

РЫБЫ

Сегодня вы успеете сделать все запланированное и даже больше. Вы порадуете своей продуктивностью начальство и сами будете довольны собой.