Погода в Ижевске 2 августа: до +31 и без осадков

Сегодня будет жарко Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо отдохнули и готовы с новыми силами начать работать. А «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +28…+31 градуса. Преимущественно без осадков, на небе — переменная облачность. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода на август 2021 в Ижевске: минимум дождей и жара в начале недели

Каргора, берег Вятки и плавающая кочка: 8 красивых природных мест Удмуртии, которые нужно посетить этой осенью

«Мечтал о такой жене»: испанец влюбился в ижевчанку из-за сходства с героиней «Игры престолов»