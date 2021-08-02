Жительница Ижевска фиктивно прописала у себя в квартире 50 иностранцев

Фото: архив КП

43-летняя жительница столицы Удмуртии задержана по подозрению в фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, ижевчанка за два месяца прописала в «двушке» более 50 человек.

«Полицейскими установлено, что в течение двух месяцев ижевчанка осуществляла фиктивную регистрацию по месту жительства иностранных граждан. За указанное время подозреваемая зарегистрировала в своей двухкомнатной квартире, расположенной на ул. Удмуртской, более 50 иностранцев без намерения предоставить им это помещение для фактического проживания», – говорится в сообщении.

В отношении ижевчанки возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Отмечается, что эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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