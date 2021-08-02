Карта распространения коронавируса на 2 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
На утро 2 августа в Удмуртии заболели ковидом 172 человека. 8 человек скончались, 50 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 18 966
Глазов – 1960
Воткинск – 1695
Можга – 2230
Сарапул – 1483
Завьяловский район – 2081
Алнашский район – 692
Балезинский район – 740
Вавожский район – 364
Воткинский район – 473
Глазовский район – 407
Граховский район – 245
Дебесский район – 322
Игринский район – 940
Камбарский район – 385
Каракулинский район – 253
Кезский район – 475
Кизнерский район – 413
Киясовский район – 284
Красногорский район – 447
Малопургинский район – 528
Можгинский район – 453
Сарапульский район – 455
Селтинский район – 316
Сюмсинский район – 464
Увинский район – 1336
Шарканский район – 651
Юкаменский район – 376
Якшур-Бодьинский район – 524
Ярский район – 316
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