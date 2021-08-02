Карта распространения коронавируса на 2 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

На утро 2 августа в Удмуртии заболели ковидом 172 человека. 8 человек скончались, 50 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 18 966

Глазов – 1960

Воткинск – 1695

Можга – 2230

Сарапул – 1483

Завьяловский район – 2081

Алнашский район – 692

Балезинский район – 740

Вавожский район – 364

Воткинский район – 473

Глазовский район – 407

Граховский район – 245

Дебесский район – 322

Игринский район – 940

Камбарский район – 385

Каракулинский район – 253

Кезский район – 475

Кизнерский район – 413

Киясовский район – 284

Красногорский район – 447

Малопургинский район – 528

Можгинский район – 453

Сарапульский район – 455

Селтинский район – 316

Сюмсинский район – 464

Увинский район – 1336

Шарканский район – 651

Юкаменский район – 376

Якшур-Бодьинский район – 524

Ярский район – 316

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