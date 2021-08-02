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Происшествия2 августа 2021 14:30

Видео: пожар в Социально-экономическом лицее № 45 в Ижевске

Очаг возгорания находился на 4-м этаже
Дмитрий Коренев
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 2 августа на 4-м этаже здания Социально-экономического лицея № 45 на улице Новостроительной в Ижевске начался пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, пожар потушили спустя 14 минут после сигнала, поступившего в 12:09 МСК. К счастью, пострадавших нет.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. Из здания самостоятельно эвакуировались 16 человек. Предварительно – происходило горение мебели на площади 1 кв. м. Возгорание ликвидировано в 12.23 (мск)», – говорится в сообщении.

Пожар тушили совместными усилиями УТП РСЧС и МЧС – всего 79 человек и 27 единиц техники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Пожар в Социально-экономическом лицее №45 в Ижевске
Источник: Кирилл Авдеев, сообщество «ВКонтакте» «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» (vk.com/zlou18)

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