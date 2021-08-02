Первые участники начали присылать фотографии на конкурс «Самый красивый котенок Ижевска»

Котенок Костя - участник конкурса

«Комсомолка» совместно с нашим партнером, сетью магазинов «Кормомаркет», запустила конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». И первые участники уже начали присылать фотографии своих питомцев!

Котенок Лаки - участник конкурса

Котенок Вася - участник конкурса

Напомним, в конкурсе могут принять участие владельцы котят в возрасте до года. Присылайте фотографии своих пушистиков и выигрывайте призы! В письме обязательно укажите ваше ФИО, возраст участника и номер телефона. Помимо кадра для конкурса отправляйте также фото питомца с вами: это нужно, чтобы убедиться, что котенок действительно ваш. Мы принимаем фотографии:

— В личные сообщения в группе «ВКонтакте»;

— На электронный адрес kp@mgcentr.ru.

Напомним, победители разделят между собой 14 кг шведского корма супер-премиум класса Husse и получат игрушки. Каждый участник вне зависимости от набранных голосов получит подарок от нашего партнера — сети магазинов «Кормомаркет».

Партнер конкурса – сеть зоомагазинов «Кормомаркет»

«Кормомаркет» — это сеть магазинов с заботой о животных. Здесь собраны эксклюзивные товары со всего мира: из России, Америки, Европы, Азии, Австралии. В таком разнообразии продукции вы точно найдете то, что подойдет именно вашему питомцу.

Купить продукцию можно онлайн и в магазинах. Больше информации на сайте.

Узнать больше информации о правилах участия в конкурсе можно здесь.