Аналитики определили самого быстрорастущего оператора в мире

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Tele2 подтвердила мировое лидерство по темпам роста. Несмотря на коронакризис по итогам 2020 года компания показала лучший органический прирост мобильной выручки относительно рынка. Заключение сделано Tele2 на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В исследовании рассматривалось более 300 операторов по всему миру. В 2016–2020 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4 %.

С 2015 года Tele2 показывает двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2016–2020 гг. с 12 % до 18 %. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста мобильной выручки с результатом 11,4 %, опередив на 3,9 п.п. Telecom Argentina и на 4,1 п.п. – нигерийскую компанию Airtel. Отрыв от тайского TrueMobile составил 5,1 п.п. Обладателя 5-го места – польского оператора Play – Tele2 обошла на 5,4 п.п., а китайского China Telecom – на 7,1 п.п.

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason, всего было рассмотрено 329 операторов. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов с мобильной выручкой более 1 млрд долларов в 2016 году, чтобы исключить малых операторов и стартапы. Это уже третье исследование, по итогам которого Tele2 становится самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных GSMA и Analysys Mason.

«Модель бизнеса Tele2 направлена на то, чтобы предвосхищать ожидания клиентов в условиях однообразности на рынке. «Другие правила» помогают нам предлагать пользователям инновационные продукты и регулярно выводить на рынок killer offers, которые меняют стандарты отрасли и заставляют конкурентов копировать наши сервисы. Успешная стратегия позволила нам адаптировать бизнес ко всем вызовам 2020 года, перестроить процессы и несмотря на пандемию добиться впечатляющих финансовых и операционных показателей. В результате даже по итогам кризисного года Tele2 сохранила статус самого быстрорастущего оператора на глобальном рынке. Это снова доказывает, что наши решения и подходы являются передовыми с точки зрения не только российского, но и мирового опыта», – дополнила Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2.

В 2020 пандемийном году Tele2 увеличила выручку на 13,6 %, а число активных пользователей интернета – на 20 % год к году. На фоне потери абонентов или стагнации набора базы другими операторами Tele2 удалось увеличить число клиентов. Компания сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности с учетом роста нагрузок и миграции трафика.