Гороскоп на 3 августа для ижевчан: на Близнецов точит зуб начальство, а Весам пора начать экономить

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ОВЕН

Вас ожидает довольно ровный день. Звезды советуют уделить внимание здоровью. Попробуйте отказаться от вредных привычек.

ТЕЛЕЦ

С утра настроение будет прекрасное, но чем ближе к вечеру, тем пасмурнее будет ваше лицо. С точки зрения финансовой выгоды день скорее благоприятный.

БЛИЗНЕЦЫ

Похоже, на вас точит зуб начальство – звезды рекомендуют быть аккуратнее со словами и осторожнее с действиями.

РАК

Сегодня вы невероятно удачливы. Не стоит привыкать – это не может длиться вечно.

ЛЕВ

Вечер стоит потратить на встречу с друзьями. Не рекомендуется провождить его с родными или со второй половинкой.

ДЕВА

Вас ждут перемены на личном фронте. Не особо масштабные, но разглядеть их со стороны не составит никакого труда.

ВЕСЫ

С финансами будет туго. В одночасье можно остаться без единого гроша. Звезды намекают, что стоит быть экономнее.

СКОРПИОН

Не превращайте в трагедию сущий пустяк. Лучше потратьте нервы на полезные дела.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете на высоте. Работа спорится, окружающие довольны вами, а вы – жизнью.

КОЗЕРОГ

С утра возможно большое разочарование. Крепитесь – ситуация должна стать для вас уроком, а не очередным гвоздем в гробовую крышку.

ВОДОЛЕЙ

Друзья могут о отвернуться. Только вот друзья ли они в таком случае? Тщательнее выбирайте окружение.

РЫБЫ

Тяжелый день и легкий вечер. Вы успеете отдохнуть, не переживайте.

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