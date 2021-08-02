Гороскоп на 3 августа для ижевчан: на Близнецов точит зуб начальство, а Весам пора начать экономить

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ОВЕН
Вас ожидает довольно ровный день. Звезды советуют уделить внимание здоровью. Попробуйте отказаться от вредных привычек.
ТЕЛЕЦ
С утра настроение будет прекрасное, но чем ближе к вечеру, тем пасмурнее будет ваше лицо. С точки зрения финансовой выгоды день скорее благоприятный.
БЛИЗНЕЦЫ
Похоже, на вас точит зуб начальство – звезды рекомендуют быть аккуратнее со словами и осторожнее с действиями.
РАК
Сегодня вы невероятно удачливы. Не стоит привыкать – это не может длиться вечно.
ЛЕВ
Вечер стоит потратить на встречу с друзьями. Не рекомендуется провождить его с родными или со второй половинкой.
ДЕВА
Вас ждут перемены на личном фронте. Не особо масштабные, но разглядеть их со стороны не составит никакого труда.
ВЕСЫ
С финансами будет туго. В одночасье можно остаться без единого гроша. Звезды намекают, что стоит быть экономнее.
СКОРПИОН
Не превращайте в трагедию сущий пустяк. Лучше потратьте нервы на полезные дела.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете на высоте. Работа спорится, окружающие довольны вами, а вы – жизнью.
КОЗЕРОГ
С утра возможно большое разочарование. Крепитесь – ситуация должна стать для вас уроком, а не очередным гвоздем в гробовую крышку.
ВОДОЛЕЙ
Друзья могут о отвернуться. Только вот друзья ли они в таком случае? Тщательнее выбирайте окружение.
РЫБЫ
Тяжелый день и легкий вечер. Вы успеете отдохнуть, не переживайте.
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