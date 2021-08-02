В первый день «Спутником Лайт» привились 63 жителя Удмуртии

Фото: Алена Михайлова

В Удмуртию поступило почти 17 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». За первые полдня прививку поставили 63 жителям региона. Как сообщает главный внештатный специалист Минздрава республики по вакцинопрофилактике Елена Корякина, вакциной пока обеспечили лишь Центральную площадь.

«Поликлиники с сегодняшнего дня обеспечиваются «Спутником Лайт», Центральная площадь уже обеспечена, сегодня-завтра медицинские учреждения будут обеспечены данной вакциной», – рассказала она.

По ее словам, новая вакцина отличается от «Спутника V» введением только одного компонента аденовируса. Она предназначена для лиц строго от 18 до 60 лет.

«Для людей, которые еще не переболели, мы рекомендуем все-таки привиться обычным, двукратным «Спутником», – добавляет она.

Показания для вакцинации новой вакциной не отличаются от показаний для «Спутника V». Переболевшие вакцинируются спустя полгода после выздоровления.

Отмечается, что вакцинация в первую очередь защищает от тяжелого течения болезни и смерти, а не от самой инфекции. По словам Корякиной, этим вакцина от коронавируса не отличается от вакцины против любой другой болезни.

По состоянию на утро 2 августа оба компонента антикоронавирусной вакцины получили 210 636 жителей региона из запланированных 693 тысяч.

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