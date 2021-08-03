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Общество3 августа 2021 5:25

Погода в Ижевске 3 августа: ясно и до +33

Традиционный прогноз погоды
Лада Иванова
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К обеду температура поднимется до +33

К обеду температура поднимется до +33

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На улицы города вновь вернулась жаркая погода. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».

По данным сайта GISMETEO (ГИСМЕТЕО), днем 3 августа в Ижевске ожидается ясная погода весь день. Температура воздуха может подняться до +33 °С к обеду. Ветер южный, с порывами до 10 м/с.

Кстати, сейчас стареющая луна, 24 %, а полнолуние ожидается через 19 дней, 22 августа. Долгота дня составляет 16 часов 4 минуты.

Желаем вам отличного дня!

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