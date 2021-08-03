75 млн песен: жителям Удмуртии «МегаФон» предложил бесплатную годовую подписку на Apple Music

Жители Удмуртии теперь смогут бесплатно пользоваться Apple Music (Эпл Мьюзик) в течение года. Такое предложение для своих абонентов сегодня сделал «МегаФон». Действует оно до конца августа.

Как пояснили в пресс-службе сотового оператора, запуск нового предложения стал результатом программы исследований, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Как выяснилось – сегодня около 20 млн абонентов регулярно пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. 57 % аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43 % – на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов «МегаФон» предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения «МегаФона» в разделе «Для меня».

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для офлайн-прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном зву е Dolby Atmos (Долби Этмос) на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android (Андроид).

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте «Мегафона», об Apple Music – на сайте сервиса.

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