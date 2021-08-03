Гороскоп на 4 августа для ижевчан: Раков ждет пожар в отношениях, а Тельцам стоит поменьше открывать рот

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pexels.com
ОВЕН
Хороший день, чтобы хорошенечко отдохнуть, покачиваясь в кресле с котом наперевес. Жаль, что большинству завтра на работу – и там вас ожидает не то чтобы приятное времяпрепровождение.
ТЕЛЕЦ
Есть риск перессориться со всеми друзьями, поэтому старайтесь хотя бы немного думать, прежде чем открывать рот.
БЛИЗНЕЦЫ
Если у вас нет подушки безопасности в виде пары сотен тысяч рублей, то пора бы начать ее формировать. Завтра идеальный день для этого.
РАК
Звезды намекают на легкий пожар в отношениях. Потушить его не составит большого труда, однако и раздуть тоже довольно легко.
ЛЕВ
Как и Овнам. звезды советуют Львам не высовывать нос из своего гнездышка. Дело пахнет жареным, особенно с утра. Настроение весь день будет ниже среднего.
ДЕВА
Вас ожидает ощутимый карьерный успех, несмотря на то что с утра вам вполне может показаться, что скоро вас выгонят с работы.
ВЕСЫ
Сегодня будет непросто буквально во всем. Старайтесь не нервничать и спокойно решить проблемы.
СКОРПИОН
Хороший денек. Особенно успешны вы будете в общении с коллегами и в спорте. Чуть меньше удачи вас ждет в амурных делах.
СТРЕЛЕЦ
Готовьтесь пахать, Стрельцы, и горе тем из вас, кто ленив от природы. Придется изрядно попотеть, прежде чем станет виден хоть какой-нибудь результат.
КОЗЕРОГ
Спокойный день без особенных фокусов со стороны звезд. Можно смело делать покупки – приобретенное сегодня прослужит вам очень долго.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете источать позитив на пару десятков метров вокруг себя. Некоторых это будет бесить – что ж, уважайте чужое право на грусть.
РЫБЫ
Хорошо бы отправиться в путешествие. Любая поездка, которую вы начнете сегодня, будет яркой, запоминающейся и успешной. Сидеть дома дольше двух часов не рекомендуется ни в коем случае.
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