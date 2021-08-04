Погода в Ижевске 4 августа: жара и небольшие дожди

Ожидается дождливая погода Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 августа, среда. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем столбик термометра поднимется до +29 °C (по ощущениям – до +31 °C), на всем протяжении дня ожидаются небольшие дожди. Ветер утром западный, днем северо-западный, до 3,6 м/с (максимум – вечером).

В ночь с 4 на 5 августа жара спадет до +18 °C. Ночью также ожидаются дожди, направление и сила ветра ощутимо не изменятся.

Давление составит примерно 745 мм рт. ст.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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