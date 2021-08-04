Гороскоп на 5 августа для ижевчан: Львы решат важную проблему, а Козерогам лучше не рисковать

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ОВЕН
Напряженный день с минимумом приятных моментов. Тем ценнее будет каждый из них.
ТЕЛЕЦ
От первой половины дня у Тельцов останутся только приятные впечатления. Вечер будет скорее нейтральным.
БЛИЗНЕЦЫ
Нельзя останавливаться на середине пути. Найдите в себе силы завершить начатое.
РАК
Есть риск отстать от жизни, звезды советуют ускорить темп там, где это возможно.
ЛЕВ
Хороший день. Получится решить важную и давно беспокоящую вас проблему.
ДЕВА
Прекрасный день, если не обращать внимания на мелкие утренние неудачи. Вечер лучше посвятить семье.
ВЕСЫ
Ровный день, больших побед и страшных неудач ждать не стоит. Можно попробовать научиться чему-то новому.
СКОРПИОН
Скорпионов ожидает довольно хмурое утро и резко контрастирующий с ним вечер. От вечерних эмоций можно будет буквально сойти с ума.
СТРЕЛЕЦ
На горизонте маячат перемены. Звезды намекают на смену места жительства или работы. Не сопротивляйтесь этому ветру.
КОЗЕРОГ
Рисковать сегодня не рекомендуется. Лучше двигать маленькими, но уверенными шажками – в этом случае вас ждет успех.
ВОДОЛЕЙ
Настроение будет так себе, но все оттого, что вы совершенно разучились себя хвалить. Оглянитесь назад – вы действительно много сделали за прошедшие месяцы.
РЫБЫ
Успешными сегодня будут те Рыбы, которым не надо идти на работу. Всех остальных ждет весьма скомканный денек.
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