Гороскоп на 5 августа для ижевчан: Львы решат важную проблему, а Козерогам лучше не рисковать

Фото: pexels.com

ОВЕН

Напряженный день с минимумом приятных моментов. Тем ценнее будет каждый из них.

ТЕЛЕЦ

От первой половины дня у Тельцов останутся только приятные впечатления. Вечер будет скорее нейтральным.

БЛИЗНЕЦЫ

Нельзя останавливаться на середине пути. Найдите в себе силы завершить начатое.

РАК

Есть риск отстать от жизни, звезды советуют ускорить темп там, где это возможно.

ЛЕВ

Хороший день. Получится решить важную и давно беспокоящую вас проблему.

ДЕВА

Прекрасный день, если не обращать внимания на мелкие утренние неудачи. Вечер лучше посвятить семье.

ВЕСЫ

Ровный день, больших побед и страшных неудач ждать не стоит. Можно попробовать научиться чему-то новому.

СКОРПИОН

Скорпионов ожидает довольно хмурое утро и резко контрастирующий с ним вечер. От вечерних эмоций можно будет буквально сойти с ума.

СТРЕЛЕЦ

На горизонте маячат перемены. Звезды намекают на смену места жительства или работы. Не сопротивляйтесь этому ветру.

КОЗЕРОГ

Рисковать сегодня не рекомендуется. Лучше двигать маленькими, но уверенными шажками – в этом случае вас ждет успех.

ВОДОЛЕЙ

Настроение будет так себе, но все оттого, что вы совершенно разучились себя хвалить. Оглянитесь назад – вы действительно много сделали за прошедшие месяцы.

РЫБЫ

Успешными сегодня будут те Рыбы, которым не надо идти на работу. Всех остальных ждет весьма скомканный денек.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое жителей Ижевска ограбили 9 таксистов на 120 000 рублей

Подкаст: придет ли ураган в Ижевск