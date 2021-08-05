В 12 дворах Ижевска завершился ремонт

Во дворах на ул. Союзная, 145 и ул. Союзная, 27, 35 осталось установить детские площадки Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Столице Удмуртии подходит к концу ремонт дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба администрации города, все работы будут завершены до конца сентября. «К этому же сроку будут заключены контракты на ремонт придомовых территорий в следующем году. В список 2022 года войдут 15 дворов Ижевска», – сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Отремонтированы дворы по адресам:

– ул. Красноармейская, 67

– ул. Удмуртская, 187

– ул. Коммунаров, 179, 183

– ул. Джамбула, 65

– ул. Клубная, 67

– ул. Клубная, 36

– ул. Селтинская, 9

– ул. Луначарского, 21

– ул. Заречное шоссе, 31

– ул. Чайковского, 74

– ул. Баранова, 77

– ул. Тимирязева, 19, 21а, 29

Ещё в четырёх дворах проводятся работы по укладке асфальта: ул. Ленина, 160, ул. Удмуртская 267/3, 275, 277, ул. Коммунаров, 289 и ул. 40 лет Победы 64, 66 Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

«Проекты ремонта еще раз обговариваются с жителями домов, собственники принимают решения об объёмах софинансирования работ. Напомним, что ремонт дворов проводится при непосредственном вкладе жителей, который в среднем составляет 10-20% от стоимости ремонта. Остальная сумма по национальному проекту выделяется из бюджета», – уточняется в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 5 остановок отремонтируют в Ижевске в первую очередь

- 1 млрд рублей направит Удмуртия на модернизацию первичного звена здравоохранения

- Привет из СССР и 90-х: «Комсомолка» собрала 10 старых вывесок Ижевска